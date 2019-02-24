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20:01 (обновлено 24.02.2019 21:05)

ЦОДД призвал быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

транспорт дороги погода

20:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники Центра организации дорожного движения посоветовали столичным водителям быть предельно аккуратными на дорогах в понедельник, 25 февраля, из-за непогоды. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

"Завтра в Москве обещают сильный ветер, снег, гололед и вот это все", − предупредили специалисты центра. Автомобилистам также рекомендовали не парковать машины вблизи рекламных щитов, заборов и деревьев. "Все как обычно. Поберегите себя для весны", − сказано в сообщении ЦОДД.


Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области. С 21:00 24 февраля погода потенциально опасна, подчеркнули специалисты. В столичном регионе ожидается сильный ветер.

Как уточнили в Гидрометцентре, в понедельник будет облачно, возможны небольшие осадки. Днем в Москве температура воздуха повысится до 3 градусов тепла, а по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Западный и северо-западный ветер в порывах может разгоняться до 15 метров в секунду.

Согласно прогнозам, климатическая весна придет в Москву не ранее 27 марта. Именно тогда среднесуточные температуры начнут устойчиво преодолевать нулевую отметку. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в феврале и марте погода на европейской территории России останется зимней.

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транспорт дороги погода

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