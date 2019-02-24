Москвичей предупредили о сильном ветре 25 февраля

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В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. В этот день ожидается сильный ветер, сообщает Гидрометцентр.

Днем в понедельник температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 2 до плюс 3. Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Будет облачно, местами гололедица.

За прошедшие сутки в столице выпало до 2 сантиметров снега. Коммунальщики работают круглосуточно, город убирают 8 тысяч единиц техники. Снега вывозят с площадок временного хранения, вскоре его утилизируют на стационарных снегоплавильных пунктах.

По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами.