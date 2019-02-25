Потепление, небольшие осадки и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник, 25 февраля, информирует сайт Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, будет облачно, местами возможны осадки и гололедица. В Подмосковье столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов.
Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 милиметров ртутного столба.
Согласно прогнозу, в ночь на вторник в столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Продолжит дуть сильный порывистый ветер, ожидаются осадки.
Из-за ветра на понедельник в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Ранее синоптики предупредили о потеплении в столице в последние дни февраля. Москвичей ожидают слякоть и плюсовая температура. Между тем специалисты считают, что климатическая весна придет в Москву лишь после 27 марта.
По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, большую часть марта погода на европейской территории страны останется зимней.
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