Атмосферное давление приблизится к рекордно низкому показателю

Низкое атмосферное давление в столице 28 февраля приблизится к рекордным значениям, сообщает портал "Метеоновости".
По словам синоптиков, кружащий над севером Скандинавии циклонический вихрь вскоре направится на юго-восток. К последнему дню зимы он доберется до Центральной России, в результате чего атмосферное давление в Москве понизится на 20 единиц. В середине четверга этот показатель достигнет около 725 миллиметров ртутного столба.
"До абсолютного минимума атмосферное давление не дотянет. Ведь в 1990 году атмосферное давление понизилось до 720 миллиметров ртутного столба", – уточняют метеорологи.
Отмечается, что в норме уровень атмосферного давления составляет 749 миллиметров ртутного столба. В связи с грядущими резкими перепадами, самочувствие людей с заболеваниями сердца и сосудов может ухудшиться.
В последний день февраля также ожидается магнитная буря. Вероятность этого явления ученые оценивают выше 25%.
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