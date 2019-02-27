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Атмосферное давление приблизится к рекордно низкому показателю

Низкое атмосферное давление принесет москвичам дискомфорт

общество погода

11:11

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Низкое атмосферное давление в столице 28 февраля приблизится к рекордным значениям, сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, кружащий над севером Скандинавии циклонический вихрь вскоре направится на юго-восток. К последнему дню зимы он доберется до Центральной России, в результате чего атмосферное давление в Москве понизится на 20 единиц. В середине четверга этот показатель достигнет около 725 миллиметров ртутного столба.

"До абсолютного минимума атмосферное давление не дотянет. Ведь в 1990 году атмосферное давление понизилось до 720 миллиметров ртутного столба", – уточняют метеорологи.

Отмечается, что в норме уровень атмосферного давления составляет 749 миллиметров ртутного столба. В связи с грядущими резкими перепадами, самочувствие людей с заболеваниями сердца и сосудов может ухудшиться.

В последний день февраля также ожидается магнитная буря. Вероятность этого явления ученые оценивают выше 25%.

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