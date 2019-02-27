Магнитная буря ударит по Земле в последний день февраля

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Магнитная буря ожидается на Земле 28 февраля. Это следует из опубликованных данных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Вероятность бури оценивается выше 25 процентов. Согласно прогнозу ученых, уже в первые дни марта магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, магнитных бурь не ожидается. С начала года на планете произошло три магнитные бури, источником геомагнитных возмущений являются две корональных дыры на Солнце.

Воздействие магнитных бурь на Землю проявляется в виде полярных сияний, ухудшения самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями, сбоями в работе аппаратуры. Метеочувствительным людям во время магнитных бурь рекомендуют хорошо высыпаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом, утомительных походов по магазинам. Гипертоникам нужно пить побольше воды и снизить употребление соли в этот период.

К концу рабочей недели в Москве ожидается аномально низкое атмосферное давление. Показания барометров окажутся в "яме" – 721 миллиметр ртутного столба. Такие показатели давления ниже нормы на 24 единицы. На Среднерусскую равнину начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром, закружат метели. 2 марта наметится обратный суточный ход температуры. Под утро воздух остынет до 0... -2 градусов, а днем температура снизится до -5... -7. На дорогах образуется гололедица.