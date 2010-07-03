"Рецидив зимы" ждет Москву на следующей неделе

Еще один "рецидив зимы" обещают в столице в середине новой недели, сообщает портал "Метеовести".
В ночь со вторника на среду, 27 марта, холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис снег. В Москве выпадет около трети мартовской нормы осадков. А утром четверга похолодает до 1–6 градусов ниже нуля.
В эти выходные в столичном регионе будет тепло, местами пройдет мокрый снег. В субботу – тихо и солнечно, среднесуточная температура воздуха окажется близка к климатической норме.
В воскресенье столбики термометров останутся на уровне выше климатической нормы. Местами пройдет дождь, прогнозируется переменная облачность. Максимальная температура – до +5 градусов. Давление понизится на 10 пунктов – до 741 миллиметра ртутного столба.
Кроме того, астрономы предупредили о магнитной буре 24 марта. Согласно прогнозам, в субботу, 23 марта, магнитосфера Земли также будет возмущенной.
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