"Рецидив зимы" ждет Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Еще один "рецидив зимы" обещают в столице в середине новой недели, сообщает портал "Метеовести".

В ночь со вторника на среду, 27 марта, холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис снег. В Москве выпадет около трети мартовской нормы осадков. А утром четверга похолодает до 1–6 градусов ниже нуля.

В эти выходные в столичном регионе будет тепло, местами пройдет мокрый снег. В субботу – тихо и солнечно, среднесуточная температура воздуха окажется близка к климатической норме.

В воскресенье столбики термометров останутся на уровне выше климатической нормы. Местами пройдет дождь, прогнозируется переменная облачность. Максимальная температура – до +5 градусов. Давление понизится на 10 пунктов – до 741 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, астрономы предупредили о магнитной буре 24 марта. Согласно прогнозам, в субботу, 23 марта, магнитосфера Земли также будет возмущенной.