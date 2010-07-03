Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице весенняя погода ожидается на следующих выходных, москвичи могут убирать зимние вещи, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С приближением выходных начнется генеральное наступление весны, и в следующие выходные меняем гардероб. Это солнце без осадков, плюс 5 градусов, а в воскресенье, 7 апреля, плюс 10 градусов и даже выше", – сказал Тишковец РИА Новости.

По его словам, снегопад, который начался в столице 24 марта утром, прекратится ближе к вечеру. В понедельник, 25 марта, прогнозируется переменная облачность.

Максимальная температура воздуха в ночь на понедельник может составить минус 5 градусов.

"Днем температура воздуха будет комфортная – периодически из-за облаков будет выглядывать солнце, а воздух погреется до плюс 7 градусов в столице и до 8 градусов по области", – отметил Тишковец.

Он добавил, что последние явления зимы продержатся в мегаполисе со вторника до пятницы, после чего зимний сезон закроется окончательно.

В середине новой недели в городе уже прогнозировали еще один рецидив зимы. На столицу обрушится снег, преимущественно мокрый. Во вторник и в среду может выпасть около трети мартовской нормы осадков.

А 24 марта МЧС предупреждало о дожде, мокром снеге и сильном ветре в Москве и области. Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте, пешеходам – обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, сооружений повышенного риска.