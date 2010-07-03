Жителей Москвы и области предупредили о мокром снеге с ветром

Мокрый снег, дождь и сильный ветер ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
С 21:00 в Подмосковье и Москве местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега. С 12:00 до 23:00 местами по области усилится ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Водителей призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходов – обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, сооружений повышенного риска.
В середине новой недели в столице прогнозируют еще один рецидив зимы. На город обрушится снег, преимущественно мокрый. 26 и 27 марта может выпасть около трети мартовской нормы осадков.
Атлантический циклон принесет в Москву снег с дождем
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