Жителей Москвы и области предупредили о мокром снеге с ветром

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мокрый снег, дождь и сильный ветер ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

С 21:00 в Подмосковье и Москве местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега. С 12:00 до 23:00 местами по области усилится ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Водителей призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходов – обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, сооружений повышенного риска.

В середине новой недели в столице прогнозируют еще один рецидив зимы. На город обрушится снег, преимущественно мокрый. 26 и 27 марта может выпасть около трети мартовской нормы осадков.