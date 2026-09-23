Овечкин провел первую тренировку с "Вашингтоном" после отсутствия

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернулся к тренировкам в составе команды. Об этом в соцсетях сообщила журналистка Сэмми Силбер.

"Сегодня Овечкин тренируется в составе "Вашингтона" в обычной игровой форме. Он пропустил два предыдущих дня из‑за травмы нижней части тела. Его статус оценивается как "со дня на день", – отметила Силбер.

Ранее сообщалось, что хоккеист получил травму нижней части тела и поэтому пропустил два предсезонных матча с "Бостоном" и "Филадельфией". Однако представитель российского форварда Глеб Чистяков опроверг эту информацию, заявив, что Овечкин не участвует в играх из-за их предсезонного статуса.

В июле Овечкин подписал с "Вашингтон Кэпиталз" новый контракт на один сезон. Его зарплата составит 1 миллион долларов, еще 3,25 миллиона предусмотрены в качестве подписного бонуса, а 4,75 миллиона хоккеист получит за количество проведенных игр, но не менее чем за 10 матчей. Россиянин выступает за "Вашингтон" с сезона-2005/2006.

