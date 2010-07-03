Водителям советуют подождать с переобуванием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что некоторое время на дорогах в столичном регионе будет сохраняться гололедица, поэтому автолюбителям не следует спешить со сменой резины.



Это странно звучит для сегодняшнего прогноза - до +6, но сейчас ещё в укромных местах гололёд, скользкий и настоящий, на дорогах и тротуарах. Он, конечно, растает к обеду, но пока он есть и ещё будет какое-то время по утрам. Берегите себя. И помните: переобуваться ещё рано! pic.twitter.com/0NHfPGLfBk — ЦОДД (@gucodd) 25 марта 2019 г.

В последнюю неделю марта в столичном регионе ожидается ухудшение погоды. Если в понедельник будет солнечно, то уже во вторник пройдут мокрый снег с дождем. При этом температура будет на 3-4 градуса выше нормы.

К концу недели ожидается потепление, однако дождливая погода сохранится. Воздух прогреется до 13 градусов тепла.

Ранее ЦОДД советовал автомобилистам "не морозить машинам лапки". В столичном регионе ожидаются перепады температур и гололед, поэтому не следует спешить с заменой резины.

