Водителям советуют подождать с переобуванием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что некоторое время на дорогах в столичном регионе будет сохраняться гололедица, поэтому автолюбителям не следует спешить со сменой резины.
Это странно звучит для сегодняшнего прогноза - до +6, но сейчас ещё в укромных местах гололёд, скользкий и настоящий, на дорогах и тротуарах. Он, конечно, растает к обеду, но пока он есть и ещё будет какое-то время по утрам. Берегите себя. И помните: переобуваться ещё рано! pic.twitter.com/0NHfPGLfBk
В последнюю неделю марта в столичном регионе ожидается ухудшение погоды. Если в понедельник будет солнечно, то уже во вторник пройдут мокрый снег с дождем. При этом температура будет на 3-4 градуса выше нормы.
К концу недели ожидается потепление, однако дождливая погода сохранится. Воздух прогреется до 13 градусов тепла.
Ранее ЦОДД советовал автомобилистам "не морозить машинам лапки". В столичном регионе ожидаются перепады температур и гололед, поэтому не следует спешить с заменой резины.
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