Первая гроза пришла в столичный регион

В столичном регионе зафиксировали первую весеннюю грозу. Она прошла во второй половине дня в воскресенье, когда регион пересекал холодный атмосферный фронт, говорится на портале "Метеоновости".
"Мощные кучево-дождевые облака стали причиной не только ливневых осадков, но и развития грозовой деятельности", – говорится в сообщении.
Как уточняется, грозопеленгаторы отметили грозу в районе Красногорска и Зеленограда.
По прогнозам синоптиков, тепло в столичный регион придет 28 марта, а в ближайшие два дня в столице потеплеет до 6–7 градусов, что почти на шесть градусов выше нормы. Однако со вторника в столице вновь начнутся осадки. В среду ожидается снегопад, а температура упадет до плюс 1 градуса.
К выходным воздух в мегаполисе и Подмосковье прогреется до 10 градусов тепла и выше.
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