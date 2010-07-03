Первая гроза пришла в столичный регион

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном регионе зафиксировали первую весеннюю грозу. Она прошла во второй половине дня в воскресенье, когда регион пересекал холодный атмосферный фронт, говорится на портале "Метеоновости".

"Мощные кучево-дождевые облака стали причиной не только ливневых осадков, но и развития грозовой деятельности", – говорится в сообщении.

Как уточняется, грозопеленгаторы отметили грозу в районе Красногорска и Зеленограда.

По прогнозам синоптиков, тепло в столичный регион придет 28 марта, а в ближайшие два дня в столице потеплеет до 6–7 градусов, что почти на шесть градусов выше нормы. Однако со вторника в столице вновь начнутся осадки. В среду ожидается снегопад, а температура упадет до плюс 1 градуса.

К выходным воздух в мегаполисе и Подмосковье прогреется до 10 градусов тепла и выше.