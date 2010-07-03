Синоптики рассказали о погоде в конце марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В конце марта в Москве чрезмерных осадков не ожидается. Такой прогноз дала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

По словам синоптика, умеренные осадки пройдут в ночь на вторник и среду. При этом температура опустится ниже нуля, что приведет к образованию гололедицы.

Макарова уточнила, что осадки и минусовые температуры будут не повсеместно. Кроме того, метеоролог посоветовала водителям не переходить на летнюю резину до середины апреля.

"В апреле тоже бывают снегопады, ночью минус – для апреля это тоже нормально. Нужно руководствоваться пятидневными прогнозами погоды", – сказала она.

Ранее сообщалось, что с 28 марта Москву накроет мощная волна тепла. По словам синоптиков, западный поток активизируется, и в Европейскую Россию устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы.

В минувшее воскресенье в Москву пришла первая весенняя гроза, вызванная холодным атмосферным фронтом.

