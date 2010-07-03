Мокрый снег ожидает москвичей во вторник

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшие осадки и до 7 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 26 марта.

Как сообщает Гидрометцентр России, местами в столичном регионе пройдут дождь и мокрый снег, возможна гололедица.

Температура воздуха в Москве прогреется до 4-6 градусов, по области – от 2 до 7 градусов тепла.

Давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Будет дуть западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Мощная волна тепла накроет столичный регион 28 марта, когда в Европейскую Россию устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы.