Москву ждут очень теплые выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики пообещали москвичам заметное потепление к концу рабочей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие выходные температура воздуха повысится благодаря приходу теплых воздушных масс с Атлантики. Днем в субботу, 30 марта, будет солнечно, воздух прогреется до плюс 5–10 градусов. А в последний день марта термометры покажут от 6 до 11 градусов тепла, сообщил Вильфанд "Интерфаксу". При этом облачность немного усилится, добавил синоптик.

Между тем на рабочей неделе жителям столичного региона посоветовали подготовиться к резким переменам погоды. В частности, до наступления выходных возможны по-февральски холодные ночи. Кроме того, в среду, 27 марта, похолодает на два–четыре градуса, предупредил научный руководитель Гидрометцентра. В этот день температура в столице не поднимется выше плюс 1–3 градусов. Местами пройдет дождь или мокрый снег.

В четверг из-за облаков вновь выглянет по-настоящему весеннее солнце, обнадежил москвичей Вильфанд. При этом даже в дневные часы будет не больше +2..+4 градусов. В пятницу, 29 марта, ночные температуры по-прежнему будут уходить в "минус", однако, днем потеплеет до плюс 6 градусов.

После теплых выходных обойдется без сюрпризов: синоптики не прогнозируют значительных похолоданий в начале апреля. "Правда, в первой половине недели будет небольшое понижение температуры, на два–три градуса", – уточнил Вильфанд.

Понедельник, 25 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Столбики термометров поднялись до 7,3 градуса. Хотя зима время от времени еще напоминает о себе, весна продолжает набирать обороты, отметили специалисты.

В то же время метеорологи предупредили горожан о мокром снеге и усилении ветра во вторник, 26 марта.

