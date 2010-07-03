Москву ждут очень теплые выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптики пообещали москвичам заметное потепление к концу рабочей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в ближайшие выходные температура воздуха повысится благодаря приходу теплых воздушных масс с Атлантики. Днем в субботу, 30 марта, будет солнечно, воздух прогреется до плюс 5–10 градусов. А в последний день марта термометры покажут от 6 до 11 градусов тепла, сообщил Вильфанд "Интерфаксу". При этом облачность немного усилится, добавил синоптик.
Между тем на рабочей неделе жителям столичного региона посоветовали подготовиться к резким переменам погоды. В частности, до наступления выходных возможны по-февральски холодные ночи. Кроме того, в среду, 27 марта, похолодает на два–четыре градуса, предупредил научный руководитель Гидрометцентра. В этот день температура в столице не поднимется выше плюс 1–3 градусов. Местами пройдет дождь или мокрый снег.
В четверг из-за облаков вновь выглянет по-настоящему весеннее солнце, обнадежил москвичей Вильфанд. При этом даже в дневные часы будет не больше +2..+4 градусов. В пятницу, 29 марта, ночные температуры по-прежнему будут уходить в "минус", однако, днем потеплеет до плюс 6 градусов.
После теплых выходных обойдется без сюрпризов: синоптики не прогнозируют значительных похолоданий в начале апреля. "Правда, в первой половине недели будет небольшое понижение температуры, на два–три градуса", – уточнил Вильфанд.
Понедельник, 25 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Столбики термометров поднялись до 7,3 градуса. Хотя зима время от времени еще напоминает о себе, весна продолжает набирать обороты, отметили специалисты.
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