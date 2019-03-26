Москва избавилась от снега

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москва практически полностью освободилась от сугробов. В районе ВДНХ они уменьшились до семи сантиметров, а в центре города – до двух сантиметров, сообщает портал "Метеоновости".

"Из-за теплой погоды снега в Москве становится все меньше и меньше", – отметили специалисты портала. По данным синоптиков, в центре столицы, на Балчуге, сугробы почти совсем растаяли: высота снежного покрова там не превышает двух сантиметров. Кроме того, рассказали метеорологи, "вблизи западной границы Москвы, в Немчиновке снега всего один сантиметр, и он может растаять уже сегодня".

Самыми снежными остаются северные и восточные районы столицы. Так, на северной окраине города зафиксировали 15 сантиметров снега, а в Измайлове – десять сантиметров. При этом, если на выходных в столицу придет обещанное потепление, снег совершенно исчезнет с московских улиц уже к началу апреля, пояснили синоптики.

Ранее москвичей предупредили о возможном "рецидиве" зимы в последнюю неделю марта. Во вторник и среду в город могут вернуться похолодание и осадки.

Однако уже к четвергу прощальный аккорд зимы сменится мощной волной тепла. По прогнозам, 28 марта в Европейскую Россию устремятся воздушные массы, согретые Гольфстримом.