Вакцина российских ученых избавит мир от аллергии на кошек

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Первую в мире вакцину от аллергии на кошек могут разработать в России уже в этом году. Об этом сообщили специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

"Вакциной против аллергии на кошек занимаемся. Думаю, в этом году ее получим", − рассказал ректор МГМУ Петр Глыбочко. По словам академика РАН, работа над вакциной "активно движется". "С Венским университетом есть хорошие наработки, положительные результаты, которые мы уже апробируем", − цитирует ученого "Интерфакс".

Лаборатории по разработке вакцины ведут исследования при Первом МГМУ и Венском медицинском университете. Совместный проект российского и австрийского вузов получил название Cats Project.

Как пояснил заведующий лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ Александр Караулов, специалистам известны восемь аллергенов, которые отвечают за все возможные виды аллергии на кошек. Речь идет о протеинах, или белках, содержащихся в шерсти, слюне, поте этих животных. По замыслу ученых, новый препарат будет давать иммунитет ко всем этим аллергенам.

Согласно международным исследованиям, в России аллергией на кошек страдают 50% детей, причем у некоторых могут развиваться опасные симптомы − вплоть да астмы и летальных исходов. Об этом напомнил один из руководителей проекта Cats Project, директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета Рудольф Валента.

По прогнозам сотрудников Первого МГМУ, доклинические испытания вакцины от аллергии на кошек займут до трех лет. Затем ученые приступят к токсикологическим исследованиям и изучению действия вакцины на человека. Таким образом, процесс от разработки препарата до его появления в продаже может занять около пяти лет.

Ранее сообщалось, что в России может появиться первый отдельный приют для кошек. Зоозащитники попросили столичные власти выделить земельный участок для строительства приюта на территории ТиНАО.