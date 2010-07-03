Подросток заразился от кошки инфекцией с симптомами шизофрении

Медики из Университета Северной Каролины выяснили, что бактерия Bartonella henselae, которую переносят кошки, может вызывать симптомы, похожие на шизофрению. Об этом сообщает "Газета.ру". Исследователи опубликовали отчет о лечении подростка, у которого бактерия вызвала фобии и галлюцинации.
По словам специалистов, известно более 30 видов бактерии Bartonella, причем 13 из них могут передаваться человеку после укусов и царапин кошек. У людей, как и у животных, опасная бактерия "прячется" во внутреннем слое кровеносных сосудов. Признаки заболевания – лихорадка, интоксикация организма, воспаление лимфатических узлов. Если диагностировать болезнь своевременно, она проходит без серьезных последствий, подчеркнули врачи.
Но недавно ученые выяснили, что Bartonella также может вызывать неврологические симптомы (мигрени, артрит, судороги) и влиять на психику. Такой случай произошел с 14-летним юношей, который до болезни прекрасно учился, занимался фехтованием и актерским мастерством. В октябре 2015 года у него внезапно появились симптомы шизофрении: галлюцинаций, бред, навязчивые идеи, а также вспышки ярости и фобии.
За два года юноша не раз проходил курс лечения в психиатрической больнице, но лекарства почти не помогали. Наконец, один из врачей заметил странные растяжки в подмышках и на бедрах подростка, характерные для присутствия в организме Bartonella henselae. Анализ подтвердил наличие инфекции.
Отмечается, что в доме семьи подростка жили кошки, собаки, гекконы и даже африканская многоножка. Одна из кошек поцарапала юношу и, по всей вероятности, занесла инфекцию, пояснили специалисты. Поставив правильный диагноз, врачи прописали пациенту курс антибиотиков, который помог ему полностью выздороветь. К весне прошлого года подросток смог учиться в школе и восстановил успеваемость, а к осени снова занялся спортом.
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