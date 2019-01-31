Ученые назвали кошек возможной причиной шизофрении

Фото: depositphotos/gdvcom

Ученые из Дании обнаружили, что внутриклеточные паразиты токсоплазма, встречающиеся у кошек, повышают риск возникновения шизофрении у людей.

Специалисты проанализировали данные почти 82 тысяч человек в рамках масштабного исследования крови доноров, передает портал "Мир 24".

Примерно в трех тысячах случаев у людей были обнаружены психические отклонения. При этом те, у кого нашли инфекцию, на 50 процентов чаще встречались с шизофренией либо с ее первичными симптомами.

Личинка паразита обитает в кишечнике домашних кошек и может попасть в организм человека через сырое мясо зараженных сельскохозяйственных животных или через контакт с инфицированным питомцем.

Инфекция широко распространена во всем мире. Она может привести к токсоплазмозу – болезни, которая обычно протекает у человека в легкой форме, однако при снижении иммунитета может привести к серьезным последствиям.

Ранее биологи назвали проживающую в Африке черноногую кошку самым смертоносным животным на Земле. При этом взрослая особь весит 1-3 килограмма, а длина ее тела не превышает 20 сантиметров.