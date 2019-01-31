Ученые назвали кошек возможной причиной шизофрении

Ученые из Дании обнаружили, что внутриклеточные паразиты токсоплазма, встречающиеся у кошек, повышают риск возникновения шизофрении у людей.
Специалисты проанализировали данные почти 82 тысяч человек в рамках масштабного исследования крови доноров, передает портал "Мир 24".
Примерно в трех тысячах случаев у людей были обнаружены психические отклонения. При этом те, у кого нашли инфекцию, на 50 процентов чаще встречались с шизофренией либо с ее первичными симптомами.
Личинка паразита обитает в кишечнике домашних кошек и может попасть в организм человека через сырое мясо зараженных сельскохозяйственных животных или через контакт с инфицированным питомцем.
Инфекция широко распространена во всем мире. Она может привести к токсоплазмозу – болезни, которая обычно протекает у человека в легкой форме, однако при снижении иммунитета может привести к серьезным последствиям.
Ранее биологи назвали проживающую в Африке черноногую кошку самым смертоносным животным на Земле. При этом взрослая особь весит 1-3 килограмма, а длина ее тела не превышает 20 сантиметров.
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