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09:01

Кошка в Британии испортила редкую картину XVII века

за рубежом животные

09:01

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Фото: Dr Bendor Grosvenor

В Британии кошка искусствоведа Бендора Гросвенора испортила картину XVII века, сообщает "Мир 24".

Произведение искусства мужчина приобрел еще в 2015 году за 5 тысяч 250 фунтов стерлингов. По его словам, картина была в прекрасном состоянии, с оригинальной глазурью и сохранившимися деталями.

Теперь же, после того, как кошка Падме прыгнула в центр картины, на ее восстановление придется потратить сумму, равную стоимости полотна.

за рубежом животные

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