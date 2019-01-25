Эксперты рассказали, как лечить зимнюю депрессию у питомцев

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Недостаток солнца зимой и нехватка витамина D могут стать причиной депрессии у домашних животных. Лечить ее советуют повышенным вниманием к питомцам.

"Самое главное при содержании любого домашнего животного – это любовь, желание активно понять и помочь и, естественно, поддержка семьи", – рассказали в Российской ассоциации любителей домашних животных Агентству "Москва".

Там пояснили, что нехватка внимания со стороны хозяина может спровоцировать у животного депрессию. Однако домашних питомцев бывают различные психотипы, как и у людей: меланхолики, сангвиники и другие. Не всегда в депрессии у животного следует винить владельца, поскольку множество факторов активно влияет на подсознание питомца.

"Далеко не всегда даже мы, зооспециалисты-этологи, можем четко выявить данные факторы. Но чаще всего депрессию вызывает отсутствие любви и заботы со стороны владельца", – заключили в ассоциации.

В декабре на mos.ru стала доступна услуга записи питомца на прием к ветеринару онлайн. Нужно выбрать цель визита, удобную дату и время посещения, есть возможность вызвать ветеринара на дом. Записать можно собаку или кошку, в будущем список планируется расширить.