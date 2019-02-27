В России может появиться первый отдельный приют для кошек

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Общественники предложили создать в России первый отдельный приют для кошек. Об этом Агентству "Москва" сообщил член Общественной палаты Москвы Сергей Ладочкин.

Он отметил, что общественники обратились к столичным властям через Московский гражданский форум с просьбой подобрать земельные участки в ТиНАО для строительства нескольких приютов для собак и кошек.

Ладочкин подчеркнул, что собачий питомник будет рассчитан на 500 животных, а для кошек планируется создать отдельный приют.

В свою очередь, эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова указала, что кошки в России содержатся в собачьих питомниках, однако им трудно ужиться с другими животными.

"Это места в собачьих приютах искусственно созданные и не приспособленные для кошек: там слышен собачий лай, они все время в стрессе, кошки по остаточному принципу размещаются на ограниченной территории и очень быстро распространяют между собой инфекционные заболевания", – подчеркнула эксперт.

Она отметила, что в ТиНАО можно создать приют безвольерного содержания, где по территории будут разбросаны домики для кошачьих семей. Специальная конструкция на заборе не позволит им перелезать через него. По ее словам, подобный приют площадью 0,5 гектара рассчитан на тысячу животных.

Зоозащитники намерены представить свои предложения на мартовской панельной дискуссии на IX Московском гражданском форуме.

