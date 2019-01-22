"Дом с кошками" в центре Москвы стал объектом культурного наследия

Объектом культурного наследия признан "Дом с кошками" в Большом Козихинском переулке. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Доходный дом московского купца Казимира Клингсланда построили в 1902 году по проекту архитектора Гавриила Иванова. Декоративное убранство фасадов четырехэтажного прямоугольного здания с проездной аркой, отличающееся "готическими" мотивами, хорошо сохранилось. В 30-х годах прошлого века в доме жил драматург Василий Шкваркин, ставший автором комедий и водевилей "Вредный элемент", "Чужой ребенок", "Простая девушка".

"Дом с кошками" является образцом доходного здания среднего класса с пяти- и шестикомнатными квартирами. Стилистика его оформления представляет собой редкий пример московского модерна в раннем варианте. А оконные проемы украшают головы лисиц, шипящие кошки с выгнутыми спинами и химеры. На фасаде также видны птица Сирин и капители в виде женских голов в средневековых шлемах.

Зданию, которое будет находиться под охраной государства, предстоит историко-культурная экспертиза.

"Любые ремонтные и реставрационные работы нужно проводить по согласованию с департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства. При этом исторический облик здания нарушать нельзя", – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее охранный статус получила и уникальная Троицкая церковь в ТиНАО. Ее признали объектом культурного наследия регионального значения.