Уникальная Троицкая церковь в ТиНАО получила охранный статус

Троицкая церковь XVIII века в ТиНАО признана объектом культурного наследия регионального значения и получила охранный статус. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
"Объект можно поставить в один ряд с такими памятниками федерального значения, как церковь Рождества Богородицы в селе Подмоклово, церковь Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы, храм Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке. К сожалению, долгие годы здание и территория вокруг него оставались без должного ухода. Теперь требуется тщательное обследование церкви для ее последующей реставрации", – сказал он.
Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, специалисты оценивают состояние здания церкви как неудовлетворительное. Церковь сохранила основной четырехлепестковый объем со сводами, оконные и дверные проемы на фасадах, карниз из белого камня. Однако купол здания, колоннада, колокольня и тамбур храма, а также первоначальная внутренняя отделка были утрачены.
Троицкую церковь построили в 1762 году по желанию фаворита Екатерины II князя Сергея Салтыкова. Здание создали по подобию античных святилищ. Имя архитектора, создавшего храм-ротонду, неизвестно.
Как ранее заявил Сергей Собянин, сохранение культурного наследия – одна из самых обсуждаемых тем у москвичей. По словам мэра, горожане волнуются о судьбе объектов культурного наследия и протестуют, если что-то идет не так. Кроме того, они сами воссоздают исторические ценности.
Столичные власти с Русской православной церковью создали программу, по которой выделяются гранты на реконструкцию памятников, церквей.
За последние восемь лет в Москве отреставрировали более 1 тысячи исторических объектов и объектов культурного наследия.
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