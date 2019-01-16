Уникальная Троицкая церковь в ТиНАО получила охранный статус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Троицкая церковь XVIII века в ТиНАО признана объектом культурного наследия регионального значения и получила охранный статус. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Объект можно поставить в один ряд с такими памятниками федерального значения, как церковь Рождества Богородицы в селе Подмоклово, церковь Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы, храм Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке. К сожалению, долгие годы здание и территория вокруг него оставались без должного ухода. Теперь требуется тщательное обследование церкви для ее последующей реставрации", – сказал он.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, специалисты оценивают состояние здания церкви как неудовлетворительное. Церковь сохранила основной четырехлепестковый объем со сводами, оконные и дверные проемы на фасадах, карниз из белого камня. Однако купол здания, колоннада, колокольня и тамбур храма, а также первоначальная внутренняя отделка были утрачены.

Троицкую церковь построили в 1762 году по желанию фаворита Екатерины II князя Сергея Салтыкова. Здание создали по подобию античных святилищ. Имя архитектора, создавшего храм-ротонду, неизвестно.

Как ранее заявил Сергей Собянин, сохранение культурного наследия – одна из самых обсуждаемых тем у москвичей. По словам мэра, горожане волнуются о судьбе объектов культурного наследия и протестуют, если что-то идет не так. Кроме того, они сами воссоздают исторические ценности.

Столичные власти с Русской православной церковью создали программу, по которой выделяются гранты на реконструкцию памятников, церквей.

За последние восемь лет в Москве отреставрировали более 1 тысячи исторических объектов и объектов культурного наследия.