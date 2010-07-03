Названы самые популярные породы кошек у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самыми популярными породами кошек у москвичей стали мейн-куны и бесшерстные породы. Об этом рассказала президент клуба любителей кошек, эксперт международной категории по всем породам (судья WCF All breed) Людмила Макарова.

"Самые популярные сейчас породы кошек у жителей столицы являются мейн-куны и породы без шерсти, сфинксы. Мейн-куны пока популярны, но по покупательной способности они идут на спад, однако по полярности у москвичей они все равно на первом месте", – сказала она Агентству "Москва".

Также по словам Макаровой, успехом у москвичей пользуются и бенгальские породы кошек.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года в Москве было продано на 21 процент больше собак, чем кошек. В целом по России собак приобрели на 7 процентов больше, чем кошек. Любимой породой собак у москвичей стал шпиц, а самой популярной кошкой шотландская.

Согласно недавнему опросу, чаще всего российские любители кошек выбирают для своих любимцев имена Муся и Барсик для кошек, а собачники предпочитают клички Боня и Джесси.