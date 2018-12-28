Котопес: названы самые покупаемые породы четвероногих

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По итогам 2018 года в Москве было продано на 21 процент больше собак, чем кошек, сообщает Агентство "Москва". В целом по России собак приобрели на 7 процентов больше, чем кошек.

Любимой породой собак у москвичей в этом году стал шпиц (в прошлом – чихуахуа). Самой популярной кошкой остается шотландская.

Стоимость собаки за год выросла на 2,5 процента, кошки – сократилась на 4 процента. Собаку можно приобрести в среднем за 19 тысяч 808 рублей, хотя шпиц стоит немного дороже – 23 тысячи 917 рублей. Отмечается, что в пятерку самых популярных пород собак вошли также чихуахуа, йоркширский терьер, французский бульдог, той-терьер.

Стоимость шотландской кошки в Москве составила 6 тысяч 66 рублей. Популярными у москвичей остаются британская, мейн-кун, канадский сфинкс и бенгальская. Средняя цена кошки в Москве – 8 тысяч 333 рубля.

Ранее Ассамблея профессиональных клубов любителей кошек назвала самые популярные породы кошек у россиян в 2018 году. Первое место среди них занимает священная бирма, далее следуют мейн-кун, скоттиш-фолд и канадский сфинкс.