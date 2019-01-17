Он вам не Шарик: самые популярные клички собак и кошек в России

Чаще всего российские любители кошек выбирают для своих любимцев имена Муся и Барсик для кошек, а собачники предпочитают клички Боня и Джесси. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Mail.ru "Питомцы".
"Самыми популярными кличками кошек и котов оказались: Муся, Барсик, Василий, Семен и Рыжик. В топ кличек собак вошли Боня, Джесси, Арчи, Джек и Рэкс", – говорится в сообщении.
Что касается популярности пород, то в рейтинге 2018 года лидируют йоркширские терьеры, немецкие овчарки, чихуахуа, лабрадоры-ретриверы и таксы. Среди кошек первое место занимают британские короткошерстные. Следом идут шотландские вислоухие, мейн-куны, сибирские и персидские кошки.
В декабре 2018 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон об ответственном обращении с животными − спустя восемь лет после его внесения в нижнюю палату парламента и с учетом пожеланий зоозащитных организаций.
В документе прописан запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Теперь их нельзя отстреливать на улицах, использовать на притравочных станциях или боях. Отлов бродяжек должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Нельзя и просто так избавиться от питомца, придется либо отдать его новому владельцу, либо пристроить в специальный приют.
Под запретом и содержание диких зверей в квартирах, на дачах, а также в барах и ресторанах. Контактные зоопарки в торговых центрах теперь тоже вне закона. Кроме того, вводятся правила выгула домашних питомцев.
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