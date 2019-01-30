Какие экзотические домашние животные в тренде и как за ними ухаживать

Сегодня в столице никого не удивить дамой с маленькой собачкой в сумочке. Внимание, скорее, привлекут мальчики и девочки с хорьками на шлейке, семейная пара со свинкой на поводке, мужчина с енотом на плече, который не предлагает прохожим сделать фотографию за скромную сумму. О том, какие экзотические домашние животные сегодня в моде и как за ними ухаживать, читайте в материале портала Москва 24.

Важно понимать, что экзотикой считаются все домашние звери, которые не являются кошками и собаками. Такое определение этой группе дал ветеринарный врач, специалист по лечению любых видов экзотических животных Максим Щугорев. Даже полосатый попугайчик, по мнению специалиста, – питомец не совсем стандартный.

И в содержании таких зверей ветеринары выделяют одну первостепенную проблему: их хозяева в большинстве случаев не имеют ни малейшего понятия о природе нестандартного подопечного и правильном уходе за ним.

К 2020 году правительство утвердит реестр диких животных, которых будет запрещено содержать в частных руках. Их будут конфисковать и отправлять в естественную среду обитания. Исключением станут владельцы, которые приобрели своих питомцев до 1 января 2020 года.

Как не проколоться в содержании ежа

В качестве питомцев в России встречаются карликовый африканский, ушастый и серый ежики.

МИФ: "Ежей можно кормить кошачьим кормом и молоком" На самом деле нет: по своей природе эти животные насекомоядные. На самом деле нет: по своей природе эти животные насекомоядные.

"Об этой особенности знает только каждый десятый заводчик, – жалуется Щугарев. – Мало, очень мало людей".

А систематически неправильное питание чревато для зверей серьезными проблемами желудочно-кишечного тракта.

Рацион должен состоять на 40 процентов из насекомых. Купить "готовый корм" можно в больших зоомагазинах. Остальные 60 процентов – это овощи, фрукты и безлактозная молочная продукция.

С ежами обращаются в ветеринарную клинику часто – примерно 8-10 раз в месяц. Из насекомоядных они, пожалуй, самые распространенные домашние животные.

Съедать свою норму ежик будет из низких мисок или блюдец в специально отведенном для него, огороженном месте. Пол "загона" хозяева частенько покрывают наполнителем для кошачьего туалета, и самый популярный вариант – спрессованные опилки. Здесь, кстати возникает вторая распространенная ошибка заводчиков. "Когда ежей держат на такой грубой поверхности, у них возникает воспаление стоп", – пояснил Щугарев. По совету ветеринара, гулять колючий должен по бумаге или кукурузному наполнителю.

Еще одна забота – прививка от бешенства. Хоть еж и является одним из главных переносчиков бешенства на территории России, специализированной прививки конкретно для него нет. Но если зверек – житель питомника в третьем поколении, она ему и не сильно нужна. Главное – не контактировать с уличными животными.

Ежей прививают вакциной от бешенства, предназначенной для других животных. Они должны пройти эту процедуру, если есть контакт с детьми. Но для организма зверька это не полезно.

Большая кошка – большая ответственность

Сервалы, кракалы и их гибриды, саванны, рыси, камышовые коты – животные, не предназначенные для содержания дома. Однако они частенько встречаются и в качестве питомцев не просто на дачных участках, но в простых городских квартирах.

МИФ: "Диких кошек приручить несложно" В реальности это очень трудно, и доверять таким кошкам полностью невозможно. Чтобы такой зверь считал человека своим, нужно проводить с ним практически 24 часа в сутки, постоянно занимаясь его воспитанием.

В реальности это очень трудно, и доверять таким кошкам полностью невозможно. Чтобы такой зверь считал человека своим, нужно проводить с ним практически 24 часа в сутки, постоянно занимаясь его воспитанием.

"Камышового кота вообще нельзя приручить, – заявила ветеринарный врач, эксперт по кошкам Ангелина Сиротина. – Эти животные обычно привлекают людей своей красотой, но сказка заканчивается, когда животному исполняется четыре-пять месяцев". Кошки входят в половую активность, и их поведение меняется. Тогда "добрые" хозяева возвращают бывших друзей обратно заводчикам, сдают в питомники или просто оставляют в корзинах на пороге ветеринарных клиник.

Чтобы избежать проблем, такое домашнее животное лучше просто не заводить. Потому что легкой жизнь с рысью или каракалом не назовешь – кошка потребует все ваше время. "Я знаю только случаи сумасшедшего приручения, когда животное живет с человеком один на один 24 часа в сутки. Если происходит по-другому, зверя очень просто упустить", – рассказала Сиротина.

Но если кто-то все же решит рискнуть, нужно помнить, что содержание домашней и дикой кошки отличается не только количеством требуемого любимцем внимания, но и финансовой составляющей.

Таким питомцам, прежде всего, нужна территория. И речь идет не о большой квартире, а о загородном участке. У кошки должен быть свой вольер с плотно закрывающейся дверью, где будет оборудовано место для кормления и для сна.

Рацион также особенный. Такие звери не проживут на корме для котят или человеческой еде. "Им нужно сырое мясо", – пояснила Сиротина и добавила, что в идеале оно должно быть живым, чтобы поддержать охотничий инстинкт.

Многие не приемлют охоты в своем доме, и это правильно. Но в большинстве случаев причинами смертей таких животных вне воли являются неправильное питание и несоответствующий уход.

Если у кошки все же появилось недомогание, простой ветеринар тут не поможет. Придется обращаться в зоопарк – только там, утверждает эксперт, есть соответствующие специалисты. Больших кошек необходимо ставить на учет, и у каждой из них должна быть прививка от бешенства. Кстати, многие виды не переносят вакцин для домашних сородичей, поэтому от большинства кошачьих инфекций их не вакцинируют.

С отпуском тоже могут возникнуть проблемы: каракала не оставишь дома одного, а родственники вряд ли согласятся взять его на передержку. Да и путешествовать с таким животным проблематично: большую кошку нужно обязательно поместить в переноску соответствующего размера. Желательно, чтобы животное на всякий случай было и на поводке.

И, кстати, перевозят диких зверей только в багажных отделениях.



Чтобы содержать в частных руках редких животных из Красной книги, необходимо иметь документ о законном приобретении подобного зверя. В противном случае питомца могут конфисковать, а его хозяину придется заплатить штраф.

Если дома обезьянничают

Обезьяна – также не самое простое домашнее животное, однако встречается нередко. Самые распространенные питомцы – конечно, макаки. Но можно встретить и игрунков, тамаринов, свинохвостых лапундеров, резусов – в основном представителей некрупных видов.

Им, как и диким кошкам, нужно пространство, поэтому заводить макак в квартире не рекомендуют. Но если животное попало в дом, надо запомнить: главное в будущих отношениях с обезьяной – ее воспитание. "Заниматься животным нужно с первых дней, чтобы не упустить", – настаивает дрессировщик Михаил Беляев.

Брать в дом обезьяну нужно человеку с сильным характером. В их стае всегда есть вожак, и в семье им должен стать хозяин. А слабость эти животные всегда чувствуют.

Необходимо позаботиться и о личном пространстве питомца. Желательно иметь в квартире небольшой вольер. "Обезьянку нельзя ни на минуту оставлять без присмотра, – делится опытом Беляев. – Иначе она начнет разрушать дом, может и сама пораниться". Поэтому помещение должно быть просторным, с плотно закрывающейся дверью.

В личной комнате организуйте обезьянке постель, игрушки, миски с едой. "Будет здорово, если в ее тарелке будет видно отражение, – советует Беляев. – После еды обезьянка на долгое время сможет занять себя играми с собственным отражением".

МИФ: "Обезьяны едят только бананы" По природе это насекомоядные животные. А поэтому значительная часть их рациона состоит не из фруктов. По природе это насекомоядные животные. А поэтому значительная часть их рациона состоит не из фруктов.

Насекомых можно купить в специализированном магазине для животных. Обезьяны также любят каши, в которые Беляев советует периодически добавлять мясо курицы и, конечно, не забывать про фрукты и овощи. Но дрессировщик отметил, что окончательная диета питомца сложится согласно его личным предпочтениям.

Помимо этого, обезьяна – очень социальное животное. Ей нужно уделять большое количество времени в день, причем не только в целях воспитания, но и для простого общения. Постоянный присмотр нужен и для того, чтобы вовремя заметить проблемы со здоровьем. А распространенный недуг у домашних приматов – простуда из-за переохлаждения. Поэтому берегите животное от сквозняков, следите, чтобы не мерзло.

Каждого нового питомца в любом случае нужно показывать ветеринару. Обезьянки – не исключение. Врач проверит здоровье и даст рекомендации по поводу необходимых прививок. Для примата придется найти особого специалиста, так как не все ветеринары смогут работать с таким животным.

Стоит запастись и памперсами: обезьянку не приучишь к лотку, как кошку. Кроме того, не забывайте про гигиену: обезьяны – любители поплавать, утверждает Беляев.

Микро-пиг или мини-пиг

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Свинки сегодня, пожалуй, самый "модный аксессуар", хотя и ассоциируются с деревней. Однако сложность в уходе, как и в случае с другими питомцами, составляет незнание заводчиком природы своего питомца.

МИФ: "Декоративные хрюшки всегда будут миниатюрными" Нет: они далеко не всегда весят 5, 10 или 15 килограммов. Микро-пиг и мини-пиг – это свиньи, которые только при определенных условиях кормления не превышают тот или иной вес. Нет: они далеко не всегда весят 5, 10 или 15 килограммов. Микро-пиг и мини-пиг – это свиньи, которые только при определенных условиях кормления не превышают тот или иной вес.

"Если вы будете много и беспорядочно кормить своего поросенка, он вырастет в настоящего хряка", – объясняет ветеринар Щугорев. А соблюдая режим питания, поддерживая рацион и объем кормления, свинка дорастает до своего маленького веса и никак при этом не пострадает. О списке продуктов и количестве кормлений в день лучше заранее проконсультироваться с заводчиком или ветеринаром.

У хрюшки, как и у других животных, должно быть свое личное огражденное пространство. Животные очень любопытные, могут ковыряться везде, до чего дотянутся. Поэтому лучше ограничить их передвижение по квартире, особенно в то время, когда хозяева дома отсутствуют.

Если свинка доросла до 20 килограммов, вряд ли хозяева захотят, чтобы она все время бродила по квартире или спала на кровати. Огражденное пространство – лучший выход.

При желании поросят можно приучить к туалету на улице. С малышами придется поработать так же, как и с домашней собакой. Если вариант постоянного выгула не устраивает, хрюшки могут спокойно справляться и дома. Второй вариант – организовать питомцу специальное, комфортное для него место в пределах квартиры – свинки очень чистоплотные, и в туалет будут ходить именно в определенный угол.

Не забывайте следить и за здоровьем питомца. Первоначально удостоверьтесь в наличии прививок – они стандартные для всех свиней. Хрюшке нужно вовремя подрезать копыта, а если животное приболело – вовремя отвезти к ветеринару. Признаки недомогания – такие же, как и у любого другого животного: отказ от еды и воды, вялость, проблемы с туалетом, смена поведения.

Популярность енота-полоскуна

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Милая морда, "ладошки" и игривость зверька не оставляют равнодушных, поэтому еноты в качестве домашних животных встречаются достаточно часто. К тому же, это дикое животное не такое уж и сложное в содержании. До определенного возраста.

По сути, еноту лучше выделить личную огражденную комнату. Это полезно и для вашего спокойствия, и для самого питомца: животное будет чувствовать себя уютнее на личной территории, организует себе и туалет, и место для сна. Кстати, в угол, выбранный енотом, вполне можно поставить кошачий лоток.

Еноты любят игрушки, поэтому позаботьтесь о наличии развлечений внутри "квартиры" питомца. "Можно поставить маленький бассейн с водой, не зря же – енот-полоскун", – предлагает дрессировщик Беляев.

МИФ: "Еноты – милашки" Еноты не всегда бывают милыми. Из всех мелких животных у них самый сильный укус . А большинство таких домашних зверей возвращают заводчикам или сдают в питомники в возрасте четырех-пяти лет, так как поведение животных значительно портится по достижении этого возраста. Еноты не всегда бывают милыми. Из всех мелких животных у них. А большинство таких домашних зверей возвращают заводчикам или сдают в питомники в возрасте четырех-пяти лет, так как поведение животных значительно портится по достижении этого возраста.

Рацион у енота очень разнообразный. В зоомагазинах вполне можно найти для него сбалансированное питание. Однако Беляев советует кормить любимца натуральными продуктами: "Давайте ему курицу и рыбу вперемешку с разными овощами и фруктами". Главное – исключить из рациона любые сладости, мучное (в том числе хлеб, печенье и даже сухари), соленое, копченое, острое.

Прививки еноту положены, как и всем. А вот здоровьем животное до четырех-пяти лет может похвастаться. Максим Щугорев отметил, что до указанного возраста с енотами в клинике появляются чаще всего только для плановых вакцинаций. Но и крепкий зверь вполне может простыть из-за переохлаждения на улице или сквозняков в квартире.

Енот – хоть и дикое животное, но адаптирован к домашним условиям и температуре. Если условия меняются, возможна и реакция со стороны любимца. Нужно периодически проверять лапки зверька, чтобы понять, мерзнет ли он.

Экзотические домашние животные сейчас однозначно в моде, но ветеринары и зоозащитники часто против их содержания в пределах квартиры. В большинстве своем эти звери дикие, им нужен простор, отсутствие рамок и запретов, чего человек никак не может организовать.

С 2020 года дикие животные, содержащиеся в неволе с нарушением требований , установленных законом "Об ответственном обращении с животными", подлежат конфискации.

Поэтому, прежде чем брать животное домой, помните золотое правило: вы в ответе за тех, кого приручили. Не нужно пытаться при малейших сложностях вернуть зверька назад. Лучше перед принятием ответственного решения тщательно изучить вид, породу, рацион питания, посоветоваться с заводчиками. Взвесьте все "за" и "против", прежде чем гнаться за красивой шкуркой и милой мордочкой.



Анастасия Павелко