Автоюрист Воропаев: рост штрафов за езду без прав снизит число таких случаев до 40%

В России могут вырасти штрафы за езду без прав, сообщили СМИ. Поможет ли нововведение навести порядок на дорогах и какие еще меры необходимы для достижения этой цели, разбиралась Москва 24.

Бить рублем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России планируют ужесточить наказание за езду без водительских прав, рассказал журналистам источник в правительстве РФ.

По данным СМИ, речь идет о случаях, когда гражданин вовсе не получал удостоверение или управляет машиной с просроченными документами. Под действие новых норм при этом не подпадают лица, лишенные прав и продолжающие управлять автомобилем, так как для них уже предусмотрены более жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности.

Сейчас за езду с просроченными документами или без их получения предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, но, если изменения вступят в законную силу, минимальный размер вырастет до 15 тысяч, максимальный – до 30 тысяч. Кроме того, вводится отдельное наказание за повторную езду без прав – штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Скидка в размере 25% в случае оплаты в первые 30 дней на это наказание распространяться не будет, сообщил ТАСС со ссылкой на законопроект. Ранее ее же отменили для штрафов за пьяное вождение, езду после лишения прав и ряд других нарушений.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что такие водители систематически нарушают правила, а число аварий с их участием и погибших в таких ДТП растет. При этом каждый год за езду без документов три и более раза попадаются свыше 12 тысяч граждан. Повышенная ответственность для таких водителей не установлена, что, по мнению авторов инициативы, "не позволяет применять к злостным нарушителям более строгие меры".

Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение прав. В частности, автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации начнут вести запись в реальном времени.

Кроме того, если сведения о медсправке есть в единой базе, кандидату не потребуется ее предоставлять. Если срок действия документа истечет во время сдачи экзаменов, гражданин сможет их завершить, однако права не дадут до получения нового заключения.

Очистит дороги?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 предположил, что ужесточение наказания за управление автомобилем без удостоверения будет стимулировать соблюдать правила.

"На сегодняшний момент некоторым гражданам выгоднее платить штраф по 5 тысяч рублей и ничего не делать. Поэтому я предполагаю, что новые меры дадут серьезный толчок к снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах", – убежден он.





Лев Воропаев автоюрист Практика будет развиваться в рамках тенденции, когда начнут привлекать к ответственности и заработает сарафанное радио. Думаю, количество подобных инцидентов снизится на 30–40%.

В пример автоюрист привел практику введения уголовной ответственности и конфискации транспортных средств за повторное управление в состоянии опьянения. Количество таких нарушений сократилось на 25–30% год к году, озвучил статистику эксперт.



Фото: Москва 24

Однако автоэксперт Вячеслав Чулков выразил мнение, что предложенная мера не сможет существенно переломить ситуацию на дорогах.

"Люди, которые ездят с просроченными правами или вообще без них, зачастую совершают это где-то в далеких деревнях, где контроль за безопасностью на дорогах недостаточный. Кроме того, слежение за движением зачастую проводится с помощью автоматизированных систем, а не через личный контакт с инспектором", – объяснил специалист свою точку зрения в разговоре с Москвой 24.

В такой ситуации контроль за состоянием водительских прав достаточно нерегулярный, поэтому ужесточение штрафов мало повлияет на количество таких правонарушений, добавил он.





Вячеслав Чулков автоэксперт Какие меры необходимы для наибольшей эффективности – сложный вопрос. На мой взгляд, отслеживание подобных нарушений возможно через контроль на дорогах людьми. Однако на сегодняшний день от такой практики постепенно уходят.

Второй вариант – конфискация машин у водителей, управляющих ими без прав. В то же время, по мнению эксперта, подобная мера чрезмерно строга и выходит за рамки разумного. К тому же транспорт может не принадлежать самому нарушителю, и тогда санкция не даст ожидаемого эффекта, заключил Чулков.

