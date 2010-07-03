Врачи предупредили о весеннем пике аллергии

Пик аллергии на пыльцу в столице придется на конец апреля – начало мая. В скором времени в городе зацветут ольха и орешник – в связи с этим аллергикам рекомендовали начать назначенную терапию.
"До середины мая продолжится буйное цветение деревьев, в июне-июле зацветут злаковые луговые травы, а до конца лета будут цвести и распространять пыльцу сорные травы", – цитирует ТАСС специалиста отделения Центра аллергологии и иммунологии Елену Бобрикову.
Эксперт посоветовала москвичам, страдающим аллергией, не заниматься садоводством и меньше бывать на природе. В сезон цветения, сказала специалист, можно съездить на морские курорты или отдохнуть в горах. Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром в сухие и жаркие дни, поэтому в это время лучше не выходить на улицу, а гулять в вечерние часы или после дождя.
Ранее иммунолог Алексей Бессмертный рекомендовал не заниматься самолечением при аллергии. "Если вы чувствуете явные симптомы аллергии – насморк, конъюнктивит, зуд в глазах – нужно принять в возрастной дозировке антигистаминный препарат и сразу обратиться к аллергологу или семейному врачу-терапевту. Дальнейшее самолечение не рекомендуется, поскольку все лекарства имеют противопоказания", – объяснил врач.
Также врачи посоветовали носить медицинскую маску – это может уменьшить попадание пыльцы в организм. Эксперты подчеркивают, что на 100 процентов это не защитит, но в совокупности с лечебными мерами может помочь.
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