Москвичам-аллергикам рекомендовали взять отпуск в сезон цветения

Москвичам, страдающим аллергией на пыльцу растений, советуют не заниматься садоводством и меньше бывать на природе, сообщает Агентство "Москва".
Заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Елена Бобрикова отметила, что по возможности нужно так планировать отпуска, чтобы на сезон цветения переехать в такую климатическую зону, где оно уже закончилось или где нет растений-аллергенов.
Например, можно съездить на морские курорты или отдохнуть в горах, поскольку там концентрация пыльцы ниже. Если же выехать из Москвы не удалось, в этот период не рекомендуется выезжать за город. Аллерголог напомнила, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром в сухие и жаркие дни, поэтому в это время лучше выходить на улицу, а гулять в вечерние часы или после дождя.
Она отметила, что после периода цветения деревьев, который продлится с апреля до середины мая, наступит сезон аллергии на злаковые и луговые травы, а в конце лета зацветут сорные травы, пыльца которых также является аллергеном.
Бобрикова напомнила, что с середины апреля до середины мая – время цветения деревьев, в июне–июле цветут злаковые и луговые травы, а до конца лета цветут сорные травы. Цветение тополя обычно начинается в июне, однако тополиный пух не является аллергеном, он лишь адсорбирует на своей поверхности пыльцу луговых и злаковых трав и способствует их распространению.
Врач посоветовала носить медицинскую маску – это может уменьшить попадание пыльцы в организм. Она подчеркнула, что на 100% это не защитит, но в совокупности с лечебными мерами может помочь.
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