28 декабря, 17:17

Мэр Москвы

Собянин рассказал о приоритетных проектах Москвы на ближайшие годы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве продолжают проводить масштабное обновление промышленной, транспортной и образовательной инфраструктуры. В ближайшие годы в городе построят новые станции метро и вокзалы, корпуса больниц и школ, а также увеличат современные промышленные площади, рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что Москва вновь попала в число важных флагманов индустриального развития страны.

"Высокотехнологичная промышленность, что самое важное для Москвы, с 2010 года увеличилась на 50–60 процентов, и мы планируем увеличить практически вдвое современные промышленные площади, увеличить масштаб наших особых экономических зон и так далее", – подчеркнул мэр столицы.

Собянин обратил внимание на транспортную инфраструктуру, указав, что Москва выполнила задачу по полному обновлению подвижного состава. В настоящее время 100% подвижного состава МЦД занимают современные электропоезда. Кроме того, в 2025 году реализовано возведение 8 вокзалов.

"Работы достаточно много, и наша задача – интегрировать разные транспортные проекты, такие мощные транспортные хабы, чтобы москвичам было удобно пересаживаться с одного вида на другой транспорт", – сказал градоначальник.

Он отметил, что на сегодняшний день вокзалы объединяют разные районы столицы. Также появляются дополнительные связки.

Вместе с тем в ближайшие 5 лет в около 10 районах построят новые станции метро. Они будут располагаться в Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, в Ярославском районе и Гольянове. Более того, Филевскую линию протянут до Можайского района и Сколкова, а Троицкую — до самого Троицка. Новые станции появятся и в Печатниках.

Отдельное внимание город обращает на здравоохранение. Мэр Москвы напомнил, что в столице завершили модернизацию амбулаторного звена, однако работы все еще продолжаются. Следующим проектом станет стационарное звено. При этом половина объектов уже построена или реконструирована, и примерно столько же планируется реализовать в ближайшие 5 лет.

"Это такие крупные комплексы, как 62-я онкологическая клиника, 52-я больница. Это новая суперсовременная детская больница и ряд других проектов, в том числе и знаменитый Склиф, который тоже получит новый дом, новый корпус", – добавил Собянин.

Данный проект завершит комплексный этап развития здравоохранения Москвы и выведет его на новый уровень.

В городе продолжают работу и по модернизации школ. Ожидается, что до 2032 года построят или реконструируют около 1 тысячи зданий.

"Нам нужно не за годы какие-то – просто в течение одного года отселить учащихся и учителей в соседние здания, реконструировать полностью и снова сдать. Это очень сложная задача, но, в общем, пока справляемся", – заключил мэр столицы.

Ранее на МЦД-1 открылся новый городской вокзал Петровско-Разумовская. Он появился между станциями Тимирязевская и Окружная. Пассажиры нового вокзала смогут менее чем за 5 минут пересесть на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, а всего за 10 минут сделать пересадку между первым и третьим диаметрами.

Строительство трассы Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе завершат в 2026 году

мэр Москвыгород

