Собянин обозначил стратегические цели градостроительного развития Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К числу стратегических целей градостроительного развития Москвы относятся комплексное развитие городских территорий и создание новых центров развития на основе транспортных узлов. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы.

Кроме того, власти столицы стремятся к эффективному соединению Москвы с центрами развития Подмосковья и в целом к повышению связанности всей агломерации Центрального федерального округа РФ с населением в 30 миллионов человек. По словам Собянина, строительство является одним из крупнейших секторов экономики города.

Также градоначальник отметил, что в большинстве районов Москвы выросла обеспеченность рабочими местами. Вместе с тем столица сделала огромный шаг в реализации так называемой концепции 15-минутного города, которая подразумевает, что все основные услуги и сервисы можно получать в шаговой доступности.

"Продуктовыми магазинами в пешей доступности сегодня уже обеспечены 97% москвичей. Если говорить о более широком выборе продовольствия, непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83% горожан", – указал Собянин.

Глава города добавил, что в настоящее время власти Москвы переходят от отдельных проектов к реализации комплексной программы градостроительного развития столицы.

Ранее стало известно, что с 2011 года в Москве за счет Адресной инвестиционной программы (АИП) и инвесторов были возведены почти 4 тысячи объектов нежилой недвижимости. Общая площадь объектов составляет более 49,6 миллиона квадратных метров.

Среди 1,2 тысячи зданий – детские сады, школы, спортивные комплексы, объекты здравоохранения, спортивные комплексы, а также культурно-просветительские объекты. Кроме того, появились 439 бизнес-центров, 521 коммерческий и 316 промышленных объектов.