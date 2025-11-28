Форма поиска по сайту

28 ноября, 10:58

Город

В рамках проекта КРТ на юге Москвы будут реорганизованы два участка

Фото: stroi.mos.ru

Два неэффективно используемых участка в Южном административном округе (ЮАО) Москвы будут реорганизованы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет об участках общей площадью 9,4 гектара в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно. Проект разрешения опубликован на портале mos.ru. Их реорганизация позволит построить свыше 103 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них около 101,2 тысячи "квадратов" составит жилье для реализации программы реновации. Оно появится на Котляковской улице. Площадки располагаются рядом с Варшавским шоссе и Московским скоростным диаметром.

"В двух новостройках будет более 860 квартир с готовой улучшенной отделкой. Их ориентировочная общая площадь составит свыше 59 тысяч квадратных метров. Заселиться в них смогут более 1 800 горожан. Реализация проекта займет шесть лет", – сказал Ефимов.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что рядом с новостройками возведут здание Государственного бюджетного учреждения "Жилищник" общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, благодаря чему там появится 330 рабочих мест.

Он отметил, что под комплексное благоустройство отведут участок на Кантемировской улице у реки Чертановки. Подразумевается создание удобной улично-дорожной сети.

Ранее Ефимов рассказал, что в районе Перово на территории бывшей промзоны Прожектор в рамках КРТ появятся школа, детский сад и поликлиника. Их общая площадь составит около 363,8 тысячи "квадратов". После реализации проекта будут созданы более 690 рабочих мест.

