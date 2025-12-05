Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 20:32

Политика

Ушаков допустил, что Кушнер напишет формулировки плана по Украине

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Основные положения возможного мирного плана по Украине может составить бизнесмен, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", – указал политик.

Он подчеркнул, что предприниматель, подключившийся к переговорам, оказался весьма кстати, так как к обаянию и дружелюбности спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа добавились элементы системности.

На прошедшей недавно в Кремле российско-американской встрече царила конструктивно-дружеская тональность, добавил Ушаков.

"(Владимир. – Прим. ред.) Путин хорошо знает Уиткоффа, он с ним встречался уже шесть раз <...> такой у них разговор действительно дружеский. И они понимают друг друга уже с полуслова", – отметил помощник российского лидера.

Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера прошли в Москве 3 декабря. Они длились свыше 5 часов. Российский лидер отмечал, что предложения по урегулированию на Украине так или иначе были основаны на договоренностях с Трампом на Аляске.

Сам президент США оценил прошедшую встречу как хорошую, но не стал высказывать какие-либо прогнозы по ее результатам. При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на хорошие новости по поводу урегулирования конфликта уже в ближайшие недели.

Ушаков заявил об отказе украинцев продолжать стамбульские переговоры

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика