Ушаков допустил, что Кушнер напишет формулировки плана по Украине

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Основные положения возможного мирного плана по Украине может составить бизнесмен, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", – указал политик.

Он подчеркнул, что предприниматель, подключившийся к переговорам, оказался весьма кстати, так как к обаянию и дружелюбности спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа добавились элементы системности.

На прошедшей недавно в Кремле российско-американской встрече царила конструктивно-дружеская тональность, добавил Ушаков.

"(Владимир. – Прим. ред.) Путин хорошо знает Уиткоффа, он с ним встречался уже шесть раз <...> такой у них разговор действительно дружеский. И они понимают друг друга уже с полуслова", – отметил помощник российского лидера.

Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера прошли в Москве 3 декабря. Они длились свыше 5 часов. Российский лидер отмечал, что предложения по урегулированию на Украине так или иначе были основаны на договоренностях с Трампом на Аляске.

Сам президент США оценил прошедшую встречу как хорошую, но не стал высказывать какие-либо прогнозы по ее результатам. При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на хорошие новости по поводу урегулирования конфликта уже в ближайшие недели.

