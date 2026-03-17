Новости

Новости

17 марта, 10:05

Над Ленобластью за утро сбили 14 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над юго-западными районами Ленинградской области, а также над южным и северным побережьем Финского залива утром 17 марта уничтожено 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Выборгском районе при падении обломков одного из БПЛА в зоне трубопровода сработала штатная автоматическая противоаварийная система.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

На фоне отражения атак пассажиров предупредили, что в аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.

Ранее обломки БПЛА обнаружили возле гимназии № 28 в Костроме. Для безопасности людей из ближайших домов эвакуировали. Сотрудники оперативных служб решили ликвидировать обломки дрона непосредственно на территории учебного заведения.

Читайте также


Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

