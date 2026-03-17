Над Ленобластью за утро сбили 14 беспилотников

Над юго-западными районами Ленинградской области, а также над южным и северным побережьем Финского залива утром 17 марта уничтожено 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Выборгском районе при падении обломков одного из БПЛА в зоне трубопровода сработала штатная автоматическая противоаварийная система.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

На фоне отражения атак пассажиров предупредили, что в аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.

Ранее обломки БПЛА обнаружили возле гимназии № 28 в Костроме. Для безопасности людей из ближайших домов эвакуировали. Сотрудники оперативных служб решили ликвидировать обломки дрона непосредственно на территории учебного заведения.