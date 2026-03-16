Армия России поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также цех производства БПЛА. Об этом сообщает RT со ссылкой на российское Минобороны.

Для ударов военные использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Они также атаковали пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 143 районах.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российских бойцов отделяют от Славянска на севере ДНР считаные километры. Однако, уточнил он, это не значит, что там "завтра уже будет решен вопрос". Продвижение к городу осложняется пересеченной местностью.

При этом нанесенный Донбассу действиями ВСУ ущерб исчисляется триллионами рублей. Сумма постоянно меняется из-за продолжающихся атак украинских военных на регион, добавил Пушилин.