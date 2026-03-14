ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, энергетическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также военным аэродромам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была реализована в ночь на 14 марта в качестве ответа на террористические действия со стороны киевского режима, который наносит удары по гражданским объектам, расположенным на территории РФ.

Для атаки российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее ВКС России сбили вражеский истребитель Су-27. Кроме того, бойцы ВС РФ ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины.

