Новости

29 апреля, 21:39

Зеленский ввел санкции против сыновей Лукашенко

Фото: Getty Images/Mondadori Portfolio/Archivio Massimo Di Vita/Massimo Di Vit

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против двух сыновей белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса главы Украины.

Уточняется, что санкции против Виктора и Дмитрия Лукашенко вводятся на 10 лет. Всего в украинский список вошли 16 белорусских граждан и 11 юридических лиц.

Ранее Зеленский на 10 лет ввел санкции в отношении самого Лукашенко. В ограничения вошли запрет на въезд на территорию Украины, блокировка активов и прекращение торговли. Кроме того, президента Белоруссии лишили украинских госнаград.

Такое решение глава киевского режима объяснил сотрудничеством Минска с Москвой. В частности, Белоруссия разрешила разместить на своей территории российский комплекс "Орешник".

