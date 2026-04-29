Депутат Лебедев: создание единого реестра питомцев поможет наказать живодеров

В Госдуму внесли законопроект о создании единого государственного реестра учета домашних животных и их обязательной маркировке. Насколько это целесообразно и как такая мера может работать, разбиралась Москва 24.
Единая система
Законодательное собрание Санкт-Петербурга направило в Госдуму законопроект, в рамках которого предполагается запустить единый государственный реестр домашних животных и их обязательную маркировку.
Основная задача – создать механизмы для быстрого поиска потерявшихся питомцев и упростить процедуру подтверждения прав на них. Кроме того, реестр направлен на легализацию деятельности заводчиков и сокращение численности безнадзорных животных.
Согласно инициативе, полномочия по регулированию этой сферы передаются правительству РФ. Предполагается, что оно должно утвердить список животных, подлежащих регистрации, определить сроки и порядок процедуры, а также установить правила ведения реестра и порядок интеграции в него действующих региональных баз данных.
Ранее в Госдуму уже вносили законопроект об обязательном учете питомцев в системе ФГИС ВетИС для повышения ответственности владельцев и упрощения поиска пропавших животных. Инициатива предполагала выбрать один из трех возможных видов идентификатора для зверей: электронный (с помощью микрочипа), визуальный (с помощью бирки, ошейника) или смешанный.
Формирование ответственности
Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев в разговоре с Москвой 24 одобрил идею создания такого реестра.
По его словам, если этого не сделать, то добиться постановки на учет питомцев не получится.
Парламентарий добавил, что для построения системы необходимо проанализировать опыт стран СНГ и других государств, где уже работает подобный механизм, а также есть гуманное отношение к животным.
"Что касается маркировки, есть разные варианты: кто-то чипирует, кто-то делает бирки. Это уже второй вопрос. Сперва надо начать заниматься проблемой, чтобы учесть всех домашних животных, а с помощью чего это будет – нужно обсуждать. Я за то, чтобы все оказалось гуманно и эффективно", – отметил депутат.
В свою очередь, кинолог Константин Карапетьянц в целом положительно оценил предложенную инициативу, но добавил, что вокруг нее возникает большое количество вопросов.
"На мой взгляд, решать проблему нужно не за счет повальной идентификации и создания единой базы данных, а работая с людьми, которые безответственно относятся к своим животным. Поэтому законодательные инициативы должны распространяться не на зверей, а на тех, кто их содержит. Это кинологическая грамотность и серьезное наказание, если человек безответственно относится к питомцу", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.
Он подчеркнул, что идентификация животных существует на протяжении достаточно долгого времени. Многие породистые, если говорить о собаках, маркированы – у них есть татуировка, которая находится в паховой области или в ушной раковине. Это общепринятый порядок, который соблюдается десятилетиями, такие животные учтены в единой базе (Всероссийской единой родословной книге РКФ).
Эксперт отметил, что беспородных зверей тоже можно идентифицировать, но как это сделать, опираясь на законопроект, пока не совсем понятно.
"Во-первых, чипирование – достаточно затратная процедура. Например, для бабушки, у которой собака живет в деревне, она может оказаться достаточно дорогой, плюс придется съездить в ветклинику. Во-вторых, чтобы идентифицировать бегающего на улице зверя, его сначала придется поймать, имея при себе электронный считыватель", – объяснил специалист.
Карапетьянц добавил, что кинологи также просят владельцев вешать на питомца специальную бирку, куда вбивается номер телефона хозяина и кличка животного.