Депутат Лебедев: создание единого реестра питомцев поможет наказать живодеров

В Госдуму внесли законопроект о создании единого государственного реестра учета домашних животных и их обязательной маркировке. Насколько это целесообразно и как такая мера может работать, разбиралась Москва 24.

Единая система

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Законодательное собрание Санкт-Петербурга направило в Госдуму законопроект, в рамках которого предполагается запустить единый государственный реестр домашних животных и их обязательную маркировку.

Основная задача – создать механизмы для быстрого поиска потерявшихся питомцев и упростить процедуру подтверждения прав на них. Кроме того, реестр направлен на легализацию деятельности заводчиков и сокращение численности безнадзорных животных.





авторы законопроекта Необходимость предлагаемых изменений вызвана, в частности, внутренними миграционными процессами, так как граждане – владельцы домашних животных могут менять место пребывания или место жительства, переехав в другой субъект Российской Федерации, путешествовать вместе со своими питомцами, и такое решение не должно обременять граждан необходимостью повторной регистрации домашних животных в соответствии с региональным законодательством соответствующего субъекта РФ.

Согласно инициативе, полномочия по регулированию этой сферы передаются правительству РФ. Предполагается, что оно должно утвердить список животных, подлежащих регистрации, определить сроки и порядок процедуры, а также установить правила ведения реестра и порядок интеграции в него действующих региональных баз данных.

Ранее в Госдуму уже вносили законопроект об обязательном учете питомцев в системе ФГИС ВетИС для повышения ответственности владельцев и упрощения поиска пропавших животных. Инициатива предполагала выбрать один из трех возможных видов идентификатора для зверей: электронный (с помощью микрочипа), визуальный (с помощью бирки, ошейника) или смешанный.

Формирование ответственности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев в разговоре с Москвой 24 одобрил идею создания такого реестра.

По его словам, если этого не сделать, то добиться постановки на учет питомцев не получится.





Олег Лебедев зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Без этого эффективно не заработает закон об ответственном обращении с животными и Уголовный кодекс в плане наказания живодеров. Нужно понимать, кто отвечает за то, что конкретный зверь был выброшен или покусал кого-либо.

Парламентарий добавил, что для построения системы необходимо проанализировать опыт стран СНГ и других государств, где уже работает подобный механизм, а также есть гуманное отношение к животным.

"Что касается маркировки, есть разные варианты: кто-то чипирует, кто-то делает бирки. Это уже второй вопрос. Сперва надо начать заниматься проблемой, чтобы учесть всех домашних животных, а с помощью чего это будет – нужно обсуждать. Я за то, чтобы все оказалось гуманно и эффективно", – отметил депутат.

В свою очередь, кинолог Константин Карапетьянц в целом положительно оценил предложенную инициативу, но добавил, что вокруг нее возникает большое количество вопросов.

"На мой взгляд, решать проблему нужно не за счет повальной идентификации и создания единой базы данных, а работая с людьми, которые безответственно относятся к своим животным. Поэтому законодательные инициативы должны распространяться не на зверей, а на тех, кто их содержит. Это кинологическая грамотность и серьезное наказание, если человек безответственно относится к питомцу", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.

Он подчеркнул, что идентификация животных существует на протяжении достаточно долгого времени. Многие породистые, если говорить о собаках, маркированы – у них есть татуировка, которая находится в паховой области или в ушной раковине. Это общепринятый порядок, который соблюдается десятилетиями, такие животные учтены в единой базе (Всероссийской единой родословной книге РКФ).





Константин Карапетьянц кинолог Как правило, сейчас самая модная идентификация – чипирование, когда в районе холки через шприц вводятся электронные метки, которые сохраняются навсегда. Ничего плохого в этом нет. Если человек собирается выезжать за пределы страны, например, с собакой, это и вовсе обязательная процедура.

Эксперт отметил, что беспородных зверей тоже можно идентифицировать, но как это сделать, опираясь на законопроект, пока не совсем понятно.

"Во-первых, чипирование – достаточно затратная процедура. Например, для бабушки, у которой собака живет в деревне, она может оказаться достаточно дорогой, плюс придется съездить в ветклинику. Во-вторых, чтобы идентифицировать бегающего на улице зверя, его сначала придется поймать, имея при себе электронный считыватель", – объяснил специалист.

Карапетьянц добавил, что кинологи также просят владельцев вешать на питомца специальную бирку, куда вбивается номер телефона хозяина и кличка животного.