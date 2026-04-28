В ГД внесли проект о едином реестре домашних животных и их маркировке

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание единой базы данных домашних животных и их маркировку. Инициатива размещена на портале обеспечения законодательной деятельности.

Проект вводит понятие "единый реестр домашних животных" и предусматривает обязательную регистрацию и маркировку питомцев в государственной информационной системе. Причем, как напомнили авторы, в соответствии со статьей 114 Конституции, формирование ответственного отношения к животным находится в зоне ответственности правительства.

В связи с этим депутаты сочли необходимым предоставить кабмину право определять перечень и виды домашних животных, подлежащих маркировке и регистрации, устанавливать порядок и сроки проведения этих процедур, а также определять, какие сведения о животных и их владельцах должны включаться в соответствующий список.

Вместе с тем правительство предлагается наделить обязанностью по регламентированию процесса создания и ведения этого реестра, а также интеграции региональных баз данных промаркированных и зарегистрированных животных в общую систему.

Авторы пояснили, что цель законопроекта заключается во внедрении принципов ответственного обращения с животными. Это включает возможность поиска владельцев потерявшихся питомцев, упрощение процедуры установления принадлежности животного конкретному человеку, а также легализацию деятельности по разведению домашних животных.

Помимо этого, инициатива направлена на сокращение числа безнадзорных питомцев, поскольку, как отмечается в пояснительной записке, многие из них появляются на улице из-за потери или выброса владельцами.

"Необходимость предлагаемых изменений вызвана, в частности, внутренними миграционными процессами, так как граждане – владельцы домашних животных могут менять место пребывания или место жительства, переехав в другой субъект РФ, путешествовать вместе со своими питомцами, и такое решение не должно обременять граждан необходимостью повторной регистрации домашних животных в соответствии с региональным законодательством соответствующего субъекта РФ", – заключили авторы.

Тем временем депутаты нижней палаты парламента приступили к рассмотрению законопроекта, регулирующего разведение домашних животных. Инициативой предусматривается создание единой некоммерческой организации, которая будет вести реестр заводчиков по каждому виду животных на федеральном уровне, устанавливать порядок разведения, обучать специалистов, организовывать выставки и популяризацию пород. В этот перечень будет входить и контроль соблюдения стандартов.

