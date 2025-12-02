Форма поиска по сайту

02 декабря, 15:55

Политика

В Госдуму внесли законопроект о контроле разведения домашних животных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроект, регулирующий разведение домашних животных, внесли в Госдуму. Документ разместили в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты от разных фракций во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

Проект предлагает внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", закрепив основные понятия в сфере разведения животных, включая "заводчик животных", "разведение животных", "свидетельство о происхождении" и "документ о происхождении".

Предусматривается создание единой некоммерческой организации, которая будет вести реестр заводчиков по каждому виду животных на федеральном уровне, устанавливать порядок разведения, обучать специалистов, организовывать выставки и популяризацию пород. В этот перечень будет входить и контроль соблюдения стандартов.

Также законопроект предлагает ввод классификации целей разведения: отчуждение и улучшение пород, использование потомства в научных и служебных целях и разведение для личного содержания домашних животных. В проекте предусматривается закрепление обязанности передавать документы о происхождении при отчуждении животных. Список питомцев будет утверждаться правительством РФ.

Кроме того, в законопроекте предлагается установить правила ведения учета заводчиков, порядок включения и исключения сведений из реестра и механизм взимания целевых взносов. Также в документе закрепляется порядок контроля деятельности единой некоммерческой организации со стороны уполномоченного федерального органа.

Как отметили авторы проекта, инициатива поможет защитить животных, не допустить их бесконтрольное размножение, сократить численность бездомных четвероногих друзей и упорядочить деятельность заводчиков.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением ввести в стране обязательное чипирование домашних животных. Инициатива появилась из-за участившихся случаев нападения собак на людей.

Бастрыкин также отметил, что нужно исключить возможность возвращения уличных животных в их места обитания после отлова, стерилизации и вакцинации. В перечень его предложений также входит установка повышенных требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных и занимающимся их разведением в коммерческих целях.

В России может появиться единый реестр заводчиков

политика

