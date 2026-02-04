Россия и Вьетнам расширят сеть приема карт "Мир"

Фото: 123RF/melenansk

Российские и вьетнамские финансовые институты активизируют совместную работу по интеграции платежной системы "Мир". Основной упор будет сделан на увеличение числа банкоматов Вьетнамско-российского совместного банка (ВРБ). Об этом газете "Известия" сообщили в посольстве РФ во Вьетнаме.

В дипмиссии подчеркнули, санкционное давление на российские банки создает определенные сложности, однако это не снижает растущую потребность в доступных платежных инструментах. Расширение сети обслуживания карт "Мир" рассматривается как ключевое решение этой задачи.

Там также отметили, что развитие платежной инфраструктуры способно дать дополнительный стимул туристическому потоку. Сейчас интерес россиян к Вьетнаму находится на рекордно высоком уровне: в 2025 году страну посетили более 690 тысяч туристов из России, что превысило показатели "доковидного" периода.

Ранее посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди сообщила, что страна готова обсудить возможность использования российских платежных карт "Мир" для туристов. Такая мера рассматривается как одна из потенциальных мер для стимулирования туристического обмена между странами.