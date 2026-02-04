Форма поиска по сайту

04 февраля, 04:58

Политика

Россия и Вьетнам расширят сеть приема карт "Мир"

Фото: 123RF/melenansk

Российские и вьетнамские финансовые институты активизируют совместную работу по интеграции платежной системы "Мир". Основной упор будет сделан на увеличение числа банкоматов Вьетнамско-российского совместного банка (ВРБ). Об этом газете "Известия" сообщили в посольстве РФ во Вьетнаме.

В дипмиссии подчеркнули, санкционное давление на российские банки создает определенные сложности, однако это не снижает растущую потребность в доступных платежных инструментах. Расширение сети обслуживания карт "Мир" рассматривается как ключевое решение этой задачи.

Там также отметили, что развитие платежной инфраструктуры способно дать дополнительный стимул туристическому потоку. Сейчас интерес россиян к Вьетнаму находится на рекордно высоком уровне: в 2025 году страну посетили более 690 тысяч туристов из России, что превысило показатели "доковидного" периода.

Ранее посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди сообщила, что страна готова обсудить возможность использования российских платежных карт "Мир" для туристов. Такая мера рассматривается как одна из потенциальных мер для стимулирования туристического обмена между странами.

политикаэкономикатуризм

