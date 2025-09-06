РФ надеется, что карты "Мир" заработают в Таиланде

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В России рассчитывают, что карты платежной системы "Мир" начнут работать в Таиланде. Об этом заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что советующие регуляторы проявят больше смелости и смогут договориться с Таиландом о работе карт системы "Мир". Это, в свою очередь, поможет создать благоприятные условия отдыха для российских путешественников и таиландских туристов.

При этом запустить функционирование платежных карт может правительство Таиланда, обратил внимание Томихин.

"Со своей стороны мы стараемся убедить наших таиландских друзей в том, что это выгодно", – добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Сербии изучают возможности перспектив использования системы "Мир". Премьер-министр страны Джуро Мацут отметил важность рассмотрения этого вопроса, однако подчеркнул, что окончательное решение о подключении к системе будет принято национальными финансовыми организациями после тщательного анализа всех аспектов.