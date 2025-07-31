31 июля, 17:30Экономика
Банк России установит срок прекращения обслуживания Visa и Mastercard
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Центробанк России прорабатывает сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
При этом рассчитывается, что переход на карты "Мир" будет проходить планомерно.
"Они (сроки. – Прим. ред.) будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов", – отметили в ЦБ.
Как подчеркнули в Банке России, срочная замена таких карт не требуется, и они продолжают работать в обычном режиме. Банки своевременно проинформируют клиентов о дальнейших действиях.
Решение о продлении срока действия ушедших с российского рынка карт МПС было вынужденной мерой, принятой для удобства клиентов, отметили в ЦБ.
"В настоящее время необходимость в такой мере потеряла актуальность – доля таких карт в обращении сокращается, люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные", – заключили в пресс-службе.
Как ранее заявлял глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, зарубежные платежные системы вернутся в Россию уже в ближайшее время. Парламентарий уверен, что иностранные фирмы потеряли большой рынок, поэтому будут стремиться войти в него обратно.
При этом Национальная система платежных карт, оператор национальной платежной системы "Мир", не владеет информацией о возвращении Visa и Mastercard. Тем не менее НСПК готова к возможной конкуренции, отмечали представители оператора.
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