В ЦБ предложили ограничить использование карт с истекшим сроком

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Центробанк России рассматривает вопрос ограничения периода действия банковских карт, у которых уже истек срок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

"Банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество, и доля этих карт неуклонно снижается", – добавила она.

Срок действия карты является одним из тех элементов, которые препятствуют проведению операций по борьбе с мошенниками. Именно поэтому регулятор рассматривает вариант с ограничением.

Ранее в ВТБ сообщали, что возвращение платежных систем Visa и Mastercard в Россию зависит от снятия США санкций с Национальной системы платежных карт (НСПК). В этом же банке заявляли, что серьезных перспектив возвращения этих систем пока не видно.

