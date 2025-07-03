Набиуллина: ЦБ не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ

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Центробанк еще не получал заявки иностранных банков на возвращение в РФ. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе брифинга на Финансовом конгрессе Банка России, передает ТАСС.

Набиуллина также подчеркнула, что крупные финансовые учреждения с иностранным капиталом значительно сократили свою деятельность, но при этом остались в России.

"Поэтому вопрос, наверное, скорее об их активности", – отметила глава ЦБ РФ.

Кроме того, Набиуллина заявила, что Центробанк изучает решение США об отмене ограничений, которые были введены в отношении сразу нескольких банков. Тем не менее к настоящему моменту мера не оказала серьезного влияния на экономический сектор, указала глава регулятора.

"У нас пока не готов такой анализ, но предварительно пока не видим каких-то существенных изменений условий деятельности наших банков. К полной отмене не обсуждаем", – резюмировала глава Банка России.

Ранее Владимир Путин призвал привлекать в российскую экономику частные инвестиции, в том числе иностранные. По словам президента, без частных инвестиций Россия вряд ли сможет развиваться.

Путин также указал, что страна будет создавать всевозможные условия для комфорта иностранных инвесторов. Кроме того, он обратил внимание на то, что инвестиции в основной капитал России в первом квартале этого года увеличились на 8,7%.

