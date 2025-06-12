Bloomberg: Евросоюз планирует ввести санкции против двух банков КНР за помощь России

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Европейский союз предложил ввести санкции против двух небольших банков Китая за якобы помощь России в обходе санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, в рамках предложенных санкций банкам ЕС будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными китайскими кредитными организациями, расположенными на границе Китая и России. Якобы эти два банка использовали криптовалютные транзакции для облегчения импорта товаров, подпадающих под существующие санкции Евросоюза.

При этом Bloomberg не приводит названия китайских банков. Также отмечается, что пакет санкций может быть изменен в ходе переговоров между государствами-членами ЕС.

Ранее Сенатор конгресса США Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил санкциями Китаю в случае отказа от помощи Украине. По его мнению, увеличение издержек для Пекина – единственный способ удержать конфликт от расширения.