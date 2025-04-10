В Белом доме заявили об отсутствии обсуждений между США и КНР по торговле

Фото: depositphotos/azarbico

Конкретные обсуждения Вашингтона и Пекина по урегулированию торговых противоречий пока не начались. Об этом заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт в эфире телеканала Fox New.

По его словам, США оказывают огромное воздействие на Китай в торговых отношениях.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны. Тариф в отношении КНР достиг 34%, в ответ на что Пекин ввел свои пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию.

Однако затем США решили увеличить тариф до 104% из-за отказа Китая снять ответные санкции. Трамп обвинил Пекин в использовании нечестных методов, заявив, что страна манипулирует валютой для компенсации пошлин.

В свою очередь, власти Китая увеличили дополнительную пошлину до 84%. Спустя еще некоторое время Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%.

