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08 апреля, 20:04

Политика

США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%

Фото: depositphotos/eabff

США увеличили до 104% импортные пошлины на товары из Китая. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома.

Эта мера вступила в силу в полдень по местному времени (19:00 по московскому времени. – Прим. ред.). В Белом доме пояснили, что такое решение было принято из-за отказа Китая снять ответные санкции против США.

В результате импортные пошлины в размере 104% будут взиматься с 9 апреля.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года. Эту меру американский лидер назвал наступлением экономической независимости страны.

По его словам, минимальная ставка пошлин на импортные товары составляет 10%. При этом таможенные пошлины в отношении импорта из КНР достигнут 34%, из ЕС – 20%. После этого Китай выразил протест и ввел свои пошлины в размере 34% на всю продукцию из США.

Следом Трамп заявил, что такой ответ Китая является ошибкой, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на китайские товары в размере 50%, если КНР не откажется от контрмер на американские тарифы.

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