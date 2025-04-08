08 апреля, 20:04Политика
США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%
Фото: depositphotos/eabff
США увеличили до 104% импортные пошлины на товары из Китая. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома.
Эта мера вступила в силу в полдень по местному времени (19:00 по московскому времени. – Прим. ред.). В Белом доме пояснили, что такое решение было принято из-за отказа Китая снять ответные санкции против США.
В результате импортные пошлины в размере 104% будут взиматься с 9 апреля.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года. Эту меру американский лидер назвал наступлением экономической независимости страны.
По его словам, минимальная ставка пошлин на импортные товары составляет 10%. При этом таможенные пошлины в отношении импорта из КНР достигнут 34%, из ЕС – 20%. После этого Китай выразил протест и ввел свои пошлины в размере 34% на всю продукцию из США.
Следом Трамп заявил, что такой ответ Китая является ошибкой, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на китайские товары в размере 50%, если КНР не откажется от контрмер на американские тарифы.
Экономический обозреватель "Москвы 24" объяснил пользу РФ в торговой войне Китая и США