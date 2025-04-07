Азиатские фондовые рынки начали стремительное падение

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Фондовые рынки Австралии, Японии, Южной Кореи и других азиатских стран начали резкое падение. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на организации.

В частности, японский индекс TOPIX снизился более чем на 12%, а австралийский ASX упал почти на 6%. Кроме того, торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) стартовали с резким падением. По данным издания, причиной для этого послужили опасения инвесторов из-за ситуации с американскими пошлинами.

При этом ранние торги фьючерсами на ТФБ приостановили после падения более чем на 8%.

Ключевой индекс Nikkei, который показывает курсы акций 225 ведущих японских компаний, потерял 6,46% в первые 10 минут после открытия. Он составил 31 596,83 пункта.

2 апреля США объявили о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары установлена в размере 10%. При этом таможенные пошлины в отношении импорта из Китая составят 34%.

После этого Китай выразил протест, назвав этот шаг Вашингтона типичной практикой односторонней травли и введя дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США.

